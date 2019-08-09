В Саранске студента оштрафовали за продажу подслушивающего устройства

В Саранске был оштрафован 22-летний студент, который продал подслушивающее устройство.

В феврале нынешнего года 22-летний студент одного из учебных заведений Мордовии опубликовал в одной из социальных сетей объявление о продаже подслушивающего устройства. 18 февраля молодой человек, находясь в салоне своего автомобиля, продал указанное устройство, закамуфлированное под пуговицу, получив за это 30 тыс. рублей. Необходимой лицензии для осуществления торговой деятельности у парня не было.

Решением Октябрьского районного суда в отношении 22-летнего студента была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru