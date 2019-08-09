В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло 8 августа на 3-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 24-летняя гражданка, которая находилась за рулем легкового автомобиля марки «Лада», выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик марки КамАЗ.

Девушка, управлявшая легковушкой, и её 28-летний попутчик были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту данной аварии.

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Источник: гибдд.рф