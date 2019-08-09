В Саранске в результате ДТП пострадал 24-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 24-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло 8 августа в центре города. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Советская, 24-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ауди», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

24-летний автомобилист доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного инцидента.

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Источник: гибдд.рф