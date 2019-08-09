Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в обучающем семинаре

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в семинаре, который проводился в конференц-зале торгово-промышленной палаты региона.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса стала организатором указанного мероприятия.

Семинар представлял собой открытую площадку для диалога производителей товаров и федеральных компаний, а также представителей электронных торговых площадок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su