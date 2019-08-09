Интернет-мошенники ограбили жителя Саранска, решившего купить снегоход

В Саранске 40-летний местный житель, решивший приобрести снегоход, был ограблен неизвестными интернет-мошенниками.

10 июля нынешнего года 40-летний житель Саранска оформил на сайте одного из магазинов заказ на покупку снегохода и перечислил на банковский счет продавца денежные средства в сумме более 755 тыс. рублей. В оговоренные сроки горожанин не получил товар. Повторно зайти на сайт магазина мужчине не удалось, поскольку страница была заблокирована.

Выяснилось, что житель Саранска оформил заказ на сайте так называемого двойника реально существующего магазина.

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Источник: 13.мвд.рф