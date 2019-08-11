В Мордовии полицейские провели операцию «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Надзор».

Указанная операция проводилась в период с 29 июля по 1 августа. По месту жительства было проверено 628 лиц, состоящих под административным надзором.

Стражи порядка выявили 9 преступлений, связанных с уклонением от административного надзора или неоднократным несоблюдением установленных судом ограничений.

Административный надзор был установлен в отношении двух лиц.

В суды было направлено 35 заявлений для установления административного надзора, а также 43 ходатайства для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.

Также было выявлено 177 административных правонарушений, связанных с несоблюдением административных ограничений и невыполнением обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

Читайте также о том, что в Саранске студента оштрафовали за продажу подслушивающего устройства.

Источник: 13.мвд.рф