Житель Зубово-Полянского района обвиняется в сбыте фальшивых денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что весной нынешнего года 30-летний житель Зубово-Полянского района работал грузчиком на одном из рынков Москвы. В качестве оплаты за выполненную работу мужчина получил 12 поддельных денежных купюр номиналом 2 тыс. рублей. О том, что деньги являются фальшивыми, обвиняемый узнал спустя несколько дней после их получения, когда обнаружил, что на сгибах денежных билетов осыпается краска. Сдавать банкноты в полицию мужчина не стал.

14 мая обвиняемый, находясь в Зубовой Поляне, расплатился одной из фальшивых денежных купюр за покупку сигарет и продуктов. 15 мая мужчина решил расплатиться поддельными деньгами на АЗС, но его действия были пресечены оператором станции.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Зубово-Полянского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф