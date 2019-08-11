В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Кутузова

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Кутузова.
Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 14 августа до 00:00 17 августа. Стоит отметить, что движение транспортных средств будет запрещено на участке упомянутой улицы, пролегающем между улицами Ушакова и Суворова.
Причинной введения рассматриваемого ограничения является проведение аварийных работ на газопроводе высокого давления.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru