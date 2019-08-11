В Саранске прошли соревнования по дворовому футболу

В Саранске прошел фестиваль детского футбола.

9 августа на тренировочной футбольной площадке, расположенной в парке Ленинского района Саранска, состоялся турнир по футболу в рамках фестиваля детского дворового футбола. Рассматриваемые соревнования проводились среди юношей 2005 - 2006 годов рождения в целях массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, выявления способных футболистов, популяризации и развития футбола.

Победу одержала команда «Кадошкино». Второе место заняла команда МОУ «СОШ № 32» города Саранск. Третье место досталось команде «Белозерье».

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Источник: adm-saransk.ru