В Ичалковском и Большеигнатовском районах прошла операция «Мотоцикл»

В Ичалковском и Большеигнатовском районах сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанная операция проводилась в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также предупреждения нарушений ПДД со стороны водителей мотоциклов, мопедов и скутеров.

В ходе проведения рассматриваемой операции стражами порядка было составлено 6 административных материалов в отношении водителей мототранспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские провели операцию «Надзор».

Источник: 13.мвд.рф