В Мордовии полицейские задержали подозреваемых в совершении мошенничества

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве.

Подозреваемые приходили в квартиры жителей Саранска и предлагали приобрести оборудование, представляясь сотрудниками газовой службы или других государственных органов. Мошенники сбывали гражданам сигнализаторы загазованности за 6990 рублей и пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей, хотя их закупочная стоимость составляет 600 и 300 рублей соответственно. По предварительной информации, жертвами подозреваемых стали более 60 человек, большинство из которых являются инвалидами и пенсионерами. Сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей.

Лидер преступной группы с целью придания законности деятельности зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося распространением кредитных карт.

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Источник: 13.мвд.рф