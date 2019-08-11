В Саранске прошла антинаркотическая акция

В целях привлечения внимания общественности к открытой рекламе наркотических средств в Саранске в очередной раз была проведена профилактическая акция под названием «Чистый город! Здоровый город!».

Участники указанного мероприятия закрашивали надписи, содержащие пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. В общей сложности было закрашено 60 надписей.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о том, что наркоторговцы очень часто используют стены различных сооружений в качестве билбордов для рекламы запрещенных средств.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском и Большеигнатовском районах прошла операция «Мотоцикл».

Источник: 13.мвд.рф