В Саранске прошла антинаркотическая акция

В целях привлечения внимания общественности к открытой рекламе наркотических средств в Саранске в очередной раз была проведена профилактическая акция под названием «Чистый город! Здоровый город!».
Участники указанного мероприятия закрашивали надписи, содержащие пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. В общей сложности было закрашено 60 надписей.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают о том, что наркоторговцы очень часто используют стены различных сооружений в качестве билбордов для рекламы запрещенных средств.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф