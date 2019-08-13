В Саранске изменится схема движения автобуса № 5

В Саранске в ближайшее время изменится схема движения автобусного маршрута № 5.

С 15 августа текущего года автобус № 5 будет курсировать по следующему маршруту: ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – дублер ул. Севастопольская – дорога вдоль набережной р. Тавла – дорога вдоль ул. Кочкуровской – ул. Севастопольская – ул. А. Невского – пр. 50 лет Октября – ул. Гагарина – ул. Ульянова – ул. Энгельса – пр. 50 лет Октября –ул. А. Невского – ул. Севастопольская – ул. Кочкуровская – дорога вдоль ул. Кочкуровской – дорога вдоль набережной р. Тавла – дублер ул. Севастопольской – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru