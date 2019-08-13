Житель Инсарского района пойдет под суд по обвинению в убийстве супруги

В Инсарском районе суд вынесет приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей супруги.

Утром 15 апреля нынешнего года 43-летний житель указанного района из-за ревности поссорился со своей 37-летней супругой. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил женщину, а затем задушил её.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф