Жительница Саранска фиктивно прописала в своём доме нескольких граждан Узбекистана

В Саранске 42-летняя местная жительница фиктивно прописала в своём доме нескольких граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 42-летняя жительница Саранска прописала в принадлежащем ей доме трех граждан Узбекистана 1961, 1982 и 1985 годов рождения, которые проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф