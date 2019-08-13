Житель Рузаевки обвиняется в покушении на убийство знакомого

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство своего знакомого.

3 июня нынешнего года обвиняемый, находясь в гараже, расположенном по адресу – улица Горького, распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый ударил оппонента топором по голове.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, благодаря чему его жизнь была спасена.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru