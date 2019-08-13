В Ельниках загорелся жилой дом

В Ельниках произошло возгорание жилого дома.
Ранним утром 12 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Якушкина. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №16. Площадь распространения пламени составляла 82,5 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru