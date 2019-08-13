Неизвестная мошенница ограбила жительницу Мордовии, решившую продать квартиру

63-летняя жительница Мордовии, решившая продать квартиру, была ограблена неизвестной мошенницей.

Недавно 63-летняя жительница Темниковского района разместила на одном из сайтов объявление о продаже принадлежащей ей квартиры. Спустя некоторое время, женщине позвонила ранее незнакомая ей гражданка, которая заявила о намерении приобрести недвижимость, а также сообщила о том, что она находится в Москве и сможет приехать в Мордовию только через несколько месяцев, но изъявила желание перечислить на банковский счет собеседницы задаток в размере 50 тыс. рублей. Под указанным предлогом незнакомка попросила жительницу Темниковского района подойти к ближайшему банкомату. В ходе очередного телефонного разговора якобы покупательница сообщила, что перечислила деньги, но попросила пострадавшую перевести данные денежные средства на указанные ею банковский счет и номера мобильных телефонов. Данную просьбу незнакомка объяснила тем, что ей нужно отчитаться перед работодателем, который дает деньги на приобретение недвижимости. Жительница Темниковского района совершила указанные действия, а спустя некоторое время, обнаружила, что на самом деле никто никакие деньги на её банковский счет не перечислял.

Стражи порядка установили, что телефонный номер, с которого звонила мошенница, был зарегистрирован в Уфе.

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Источник: 13.мвд.рф