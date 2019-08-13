В Саранске прошли соревнования по гребле на лодках

В Саранске были проведены ежегодные соревнования по гребле на лодках.

Указанные соревнования прошли 10 августа на водоёме, расположенном возле стадиона «Старт».

В командном зачете победу одержали представители СОШ №8. В личном зачете среди девушек первое место заняла член команды СОШ №8 Каплий Наталья. Среди юношей первое место завоевал представитель упомянутой команды Умнов Михаил.

Среди взрослых спортсменов победу одержал выпускник СОШ №8 Задорожный Евгений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что недавно в Саранске прошли соревнования по дворовому футболу.

Источник: adm-saransk.ru