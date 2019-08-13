В Саранске полицейские задержали двух любителей марихуаны

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух парней.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Пушкина, стражи порядка задержали 18-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 80 г.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего парня, при осмотре мотоцикла которого была обнаружена марихуана массой 22,82 г.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф