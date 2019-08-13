В Саранске прошли соревнования по шахматам

В Саранске прошел городской турнир по шахматам.

Указанные соревнования прошли 10 августа в парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Участниками турнира стали 25 шахматистов разной квалификации и возраста.

Среди мужчин победу одержал Буданов Евгений. Второе место завоевал Губанов Дмитрий. Третье место досталось Еделькину Виктору.

Лучшей среди женщин стала Девяткина Римма. Второе место заняла Учайкина Наталья. Третье место досталось Марычевой Софии.

Лучшим среди юных участников турнира стал Химич Андрей. Второе место занял Завьялкин Никита. Третье место завоевала Марычева София.

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Источник: adm-saransk.ru