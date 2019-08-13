Житель Мордовии угнал автомобиль у своего знакомого

В Кочкуровском районе был задержан 54-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

31 июля участковый уполномоченный полиции ОП№13 ММО МВД РФ «Лямбирский» получил сообщение о том, что в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района 54-летний местный житель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разъезжает на чужом автомобиле марки ВАЗ-2107.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что в день совершения преступления 54-летний гражданин распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого, который является законным владельцем упомянутого транспортного средства. После того, как собутыльник уснул, подозреваемый похитил его машину.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф