Жительница Саранска пропала без вести, уехав в Москву

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жительницу Саранска, которая несколько лет назад пропала без вести.

Аброськина Елена Валентиновна 1971 года рождения, являющаяся жительницей Саранска, 14 апреля 2016 года уехала на заработки в Москву и с тех пор утратила связь с родственниками.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей без вести жительницы Саранска, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88, или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф