В Мордовии директор предприятия пойдет под суд по обвинению в незаконном предпринимательстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении директора предприятия, который обвиняется в незаконном предпринимательстве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что директор многопрофильной организации, работающей в сфере энергетики, эксплуатировал без необходимой лицензии объекты теплоснабжения, которые внесены в реестр опасных производственных объектов по экологическому и технологическому надзору. Указанные объекты расположены на территории Рузаевского и Лямбирского районов.

Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, составила более 41 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф