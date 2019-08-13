Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по волейболу

В УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по волейболу среди сотрудников.

В указанных соревнованиях приняли участие сотрудники и ветераны исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии. В общей сложности участниками состязаний стали 20 команд.

Первое место заняла команда руководства ведомства. Второе место досталось представителям исправительной колонии №10. Третье место заняла команда исправительной колонии №18.

Соревнования проводились в целях популяризации волейбола среди сотрудников УФСИН РФ по Мордовии, а также выявления сильнейших спортсменов и команд.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su