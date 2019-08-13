В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший отдел охраны

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги служебной деятельности отделов охраны учреждений за первое полугодие.

Эффективность работы отделов охраны оценивается на основе нескольких критериев, среди которых организация практической службы караула, состояние кинологической службы, инженерно-техническое обеспечение охраняемого объекта и организация служебно-боевой подготовки.

По итогам первого полугодия наилучших результатов добились отделы охраны следственного изолятора №1, исправительных колоний №№2 и 6, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su