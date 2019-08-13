В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс водительского мастерства

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс водительского мастерства среди водителей-сотрудников.

Указанный конкурс проводился в три этапа. В рамках первого этапа был проведен смотр автомобильной техники и спецавтомобилей. Оценивались внешний вид, техническое состояние и укомплектованность транспортных средств.

На втором этапе конкурсанты должны были заменить неисправное колесо на время.

В рамках третьего этапа было оценено знание участниками конкурса ПДД.

Целью конкурса была оценка профессионального мастерства водителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su