В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс водительского мастерства

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс водительского мастерства среди водителей-сотрудников.
Указанный конкурс проводился в три этапа. В рамках первого этапа был проведен смотр автомобильной техники и спецавтомобилей. Оценивались внешний вид, техническое состояние и укомплектованность транспортных средств.
На втором этапе конкурсанты должны были заменить неисправное колесо на время.
В рамках третьего этапа было оценено знание участниками конкурса ПДД.
Целью конкурса была оценка профессионального мастерства водителей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su