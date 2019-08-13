Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних

В Саранске прокуратура выявила нарушения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что в МП г. о. Саранск «Пролетарское ЖРСУ», ООО «Домоуправление 5», ООО «ЖЭК 3», ООО «ЖЭК 8» в свободное от учебы время подсобными рабочими (дворниками) были приняты 15 несовершеннолетних граждан. Вопреки требованиям трудового законодательства, несовершеннолетние работники не были ознакомлены с условиями труда; в трудовых договорах, заключенных с подростками, директорами вышеуказанных организаций не были указаны сведения о режиме рабочего времени и отдыха, несовершеннолетние работники не были ознакомлены с охраной труда, им не заводились личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.

После вмешательства прокуратуры 4 должностных лица были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, руководители ООО «Домоуправление № 5», ООО «ЖЭК 3» и ООО «ЖЭК 8» были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru