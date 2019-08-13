В Мордовии предпринимателя оштрафовали за нарушение законодательства при пользовании недрами

В Большеберезниковском районе было зафиксировано нарушение законодательства при пользовании недрами.
Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что индивидуальный предприниматель Л., не имея соответствующей лицензии на пользование недрами, осуществлял добычу и вывоз песка для производства кирпичной продукции с участка местности, расположенного вблизи села Большие Березники.
В отношении указанного предпринимателя была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 35 тыс. рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
Также читайте о том, что прокуратура Пролетарского района Саранска выявила нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних.
Источник: prokrm.ru