В Мордовии предпринимателя оштрафовали за нарушение законодательства при пользовании недрами

В Большеберезниковском районе было зафиксировано нарушение законодательства при пользовании недрами.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что индивидуальный предприниматель Л., не имея соответствующей лицензии на пользование недрами, осуществлял добычу и вывоз песка для производства кирпичной продукции с участка местности, расположенного вблизи села Большие Березники.

В отношении указанного предпринимателя была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 35 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru