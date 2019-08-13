В Саранске на минувших выходных сотрудниками Росгвардии были задержаны два пьяных водителя

На минувших выходных в Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 10 августа в центральной части города группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратила внимание на 35-летнего мужчину, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, который направлялся к автомобилю марки «Рено-Сандеро». Гражданин сел за руль иномарки и спустя несколько мгновений отправился в путь. В ходе преследования автомобилист не реагировал на требования остановиться. Благодаря слаженным действиям правоохранители смогли остановить машину.

Вечером 11 августа стражи порядка получили от жителя Саранска сообщение о том, что на улице Пушкина водитель автомобиля марки «Киа-Спектра» создает аварийную ситуацию. В кратчайшие сроки гражданин, управлявший иномаркой, был задержан. Выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia