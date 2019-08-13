В Саранске в ДТП пострадал 25-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 25-летний автомобилист.

Указанное происшествие произошло ранним утром 12 августа на перекрестке улицы Коваленко, проспекта 60 лет Октября и улицы Веселовского. По предварительной информации, 25-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Ниссан», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель иномарки доставлялся в РКБ № 4, где ему была оказана медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф