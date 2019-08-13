В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 43-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 12 августа на 2-м километре дороги, пролегающей между Саранском, федеральной трассой М-5 «Урал» и Н. Потьмой. По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла марки «Пегас» не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

43-летняя пассажирка мотоцикла получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф