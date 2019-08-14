В Мордовии сгорели два автомобиля

В Мордовии пожары уничтожили два автомобиля.
Первое происшествие произошло 13 августа в Ичалковском районе. Автомобиль загорелся неподалеку от села Пермеево. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.
Второй инцидент произошел в ночь на 14 августа неподалеку от посёлка Торбеево. Здесь также вспыхнул автомобиль. Огонь не пощадил машину.
В результате рассматриваемых происшествий никто не пострадал.
Причины пожаров в настоящее время устанавливаются специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru