В Мордовии пойдет под суд убийца священника

В Теньгушевском районе суд вынесет приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве священника.

16 мая нынешнего года 44-летний житель указанного района находился в доме своего брата, где имело место застолье, одним из участников которого был священнослужитель. Обвиняемый поссорился со священником. В ходе ссоры житель Теньгушевского района исполосовал оппонента ножом. От полученных телесных повреждений священник скончался.

17 мая обвиняемый на автомобиле своего родственника отвез труп пострадавшего в поле и закопал его там.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Теньгушевского района в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru