В Саранске горело заброшенное строение

В Саранске произошло возгорание заброшенного строения.

В ночь на 14 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит заброшенное строение.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru