В Рузаевском районе полицейские задержали двух любителей сладкого

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, который подозреваются в краже кондитерских изделий.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что два жителя указанного района 1991 года рождения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашли в магазин и похитили 16 плиток шоколада, а также 7 коробок конфет. Похищенное молодые люди положили в рюкзак и покинули торговое заведение, минуя кассу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых. Ранее у парней уже были проблемы с законом. Часть похищенного стражи порядка изъяли.

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Источник: 13.мвд.рф