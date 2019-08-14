Житель Атяшевского района незаконно вырастил 24 куста конопли

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Атяшевского района, который подозревается в незаконном культивировании конопли.

Стражами порядка было установлено, что в период с июня по июль нынешнего года 45-летний житель деревни Мордовские Дубровки Атяшевского района незаконно вырастил 24 куста конопли.

Мужчина заявил, что выращивал коноплю исключительно для собственного потребления.

Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе полицейские задержали двух любителей сладкого.

Источник: 13.мвд.рф