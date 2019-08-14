В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД проведут мероприятие «Ребенок пассажир»

В Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ребенок пассажир».

Указанное мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения водителями правил перевозки детей в автомобиле, пройдет 15 августа.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан. В результате данных инцидентов пострадали 13 детей.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф