Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района.

Сусимов Степан Тимофеевич 1968 года рождения, являющийся жителем села Жуково Торбеевского района, ранним утром 5 августа покинул территорию христианского центра «Добрая весть и милосердие», расположенного возле села Нерлей Большеберезниковского района. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в куртку черного цвета, зеленую футболку, брюки зеленоватого цвета и кроссовки белого цвета с красными вставками.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83436)2-23-70, 2-13-74 или 02.

Также читайте о том, что был задержан 36-летний мужчина, который находится в федеральном розыске.

Источник: 13.мвд.рф