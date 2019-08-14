Три жительницы Мордовии были ограблены неизвестными мошенниками

В Мордовии три местные жительницы стали жертвами неизвестных мошенников, который представились работниками банков.

Во всех случаях преступники действовали одинаково. Мужчины звонили пострадавшим, представлялись работниками банков и заявляли, что для защиты денежных средств, хранящихся на их счетах, необходимо выполнить ряд простых действий, в том числе сообщить персональные данные. Каждую пострадавшую мошенники называли по имени и отчеству.

Жительница Лямбирского района, работающая пекарем, поверив мошенникам, лишилась 65,1 тыс. рублей. Сотрудницу одного из учреждений Саранска преступники лишили 15 тыс. рублей. Учительница из Зубово-Полянского района, доверившись мошенникам, осталась без 10 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф