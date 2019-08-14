В Саранск приедут врачи-онкологи из Санкт-Петербурга

В Саранске проведут прием врачи-онкологи из Санкт-Петербурга.

Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, расположенная в Санкт-Петербурге, направляет в Саранск нескольких своих специалистов. Петербургские врачи 23 августа проведут прием в медицинском центре «Новомед», который расположен по адресу – улица Богдана Хмельницкого. Стоит отметить, что жители Саранска могут получить бесплатные квоты для лечения в Санкт-Петербурге.

В Саранск приедут врач-онколог Ростислав Павлов; врач-онкогинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марианна Сафронова; врач-онколог-маммолог Александр Петрачков; врач-уролог, кандидат медицинских наук Денис Сучков.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске изменится схема движения автобуса № 5.