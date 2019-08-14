Владимир Волков побывал на площадке АО «Тепличное»

Глава Мордовии Владимир Волков посетил площадку АО «Тепличное», где в настоящее время реализуется инвестиционный проект, направленный на расширение действующего производства.

Генеральный директор АО «Тепличное» Александр Живаев сообщил, что реализация инвестиционного проекта рассчитана на два года и позволит увеличить площадь теплиц с досвечиванием с 15 до 23 гектаров. В рамках рассматриваемого проекта в прошлом году было построено два тепличных комплекса и запущена одна подстанция.

На следующий год запланирован снос старых корпусов и строительство новых, благодаря чему объемы производства увеличатся до 40 тыс. тонн овощей в год.

В нынешнем году предприятие также намерено начать строительство теплиц в населенном пункте Большое Игнатово.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что на заводе «Биохимик» запустят новое производство.