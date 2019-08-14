Житель Саранска украл банковскую карту у своего знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в краже денежных средств с банковской карты своего знакомого.

Недавно 33-летний гражданин гостил у своего 54-летнего знакомого, проживающего в соседнем доме. Мужчины распивали алкогольные напитки. В определенный момент владелец жилья отправил гостя в ближайший магазин, отдав ему свою банковскую карту и сообщив пин-код. 33-летний участник застолья, совершив покупки, вернулся обратно. После того, как хозяин квартиры уснул, гость похитил его банковскую карту и ушел домой. На следующий день подозреваемый оплатил несколько покупок с помощью украденного платежного устройства.

В отношении 33-летнего гражданина стражи порядка возбудили уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф