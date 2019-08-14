Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские изъяли маковую солому у жителя Чамзинского района

Полицейские изъяли маковую солому у жителя Чамзинского района

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у местного жителя.

Стражи порядка в дневное время суток задержали 38-летнего жителя посёлка Комсомольский, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой более 58 г. Мужчина заявил, что нарвал мак на заброшенном поле и высушил его для личного употребления.

В отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело. 

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Саранска украл банковскую карту у своего знакомого.   


Источник: 13.мвд.рф