Полицейские изъяли маковую солому у жителя Чамзинского района

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у местного жителя.

Стражи порядка в дневное время суток задержали 38-летнего жителя посёлка Комсомольский, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой более 58 г. Мужчина заявил, что нарвал мак на заброшенном поле и высушил его для личного употребления.

В отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф