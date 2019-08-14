Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили экспозицию ведомства

Слушатели межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства.

Экскурсовод довела до слушателей учебного центра информацию о том, что в фонде экспозиции находится большое количество экспонатов, которые были собраны сотрудниками на протяжении многих лет. Экскурсантов заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование сотрудников разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

Потенциал экспозиции используется для формирования у слушателей положительного мнения об уголовно-исполнительной системе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su