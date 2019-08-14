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Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили экспозицию ведомства

Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили экспозицию ведомства

Слушатели межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства.

Экскурсовод довела до слушателей учебного центра информацию о том, что в фонде экспозиции находится большое количество экспонатов, которые были собраны сотрудниками на протяжении многих лет. Экскурсантов заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование сотрудников разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

Потенциал экспозиции используется для формирования у слушателей положительного мнения об уголовно-исполнительной системе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su