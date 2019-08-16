В Мордовии сотрудники МВД приняли участие в донорской акции

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов приняли участие в донорской акции.

Мобильный пункт переливания крови был расположен на плацу у здания МВД. Участниками акции стали не только правоохранители, которые на протяжении достаточно длительного периода времени являются донорами, но и молодые офицеры, поступившие на службу совсем недавно.

Перед началом процедуры представители органов внутренних дел заполнили анкеты с указанием личных данных, возраста, веса, информации о перенесенных заболеваниях, а также прошли тест на определение группы крови и уровня гемоглобина. Кроме того, участников акции осмотрел терапевт.

В общей сложности в акции приняли участие 120 сотрудников аппарата МВД, которые пополнили запасы региональной станции на 55 литров.

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Источник: 13.мвд.рф