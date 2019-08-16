В Саранске полицейские изъяли гашиш у жителя Рузаевки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у жителя Рузаевки.

12 августа возле дома, расположенного по адресу – улица Полежаева, стражи порядка задержали 26-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован сверток с гашишем массой более 2 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф