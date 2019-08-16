Два жителя Ардатовского района ограбили магазин

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в ограблении магазина.

Стражами порядка было установлено, что в темное время суток два жителя указанного района 40- и 57-летнего возраста подошли к магазину, расположенному в селе Луньга, снесли наружную дверь с петель и загнули ломом нижнюю часть внутренней двери. Через образовавшийся проход мужчины проникли внутрь и похитили из торговой точки мясной фарш, 10 бутылок пива, а также денежные средства в сумме более 1,3 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф