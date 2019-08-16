В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии проводят профилактические мероприятия в жилом секторе с привлечением волонтеров и работников пожарно-спасательных частей.

Особое внимание в ходе проведения указанных мероприятий уделяется лицам, которые ведут асоциальный образ жизни.

Ключевым направлением профилактической деятельности является обучение населения мерам пожарной безопасности в жилье через средства массовой информации, сайты органов власти, организаций, предприятий и учреждений.

Также проводятся рейды по территориям населенных пунктов, многоквартирным жилым домам, местам проживания лиц, состоящих на специализированных учетах. Среди населения распространяются памятки на противопожарную тематику, обновляются материалы наглядной агитации на информационных стендах, в подъездах многоквартирных жилых домов. Кроме того, проводятся индивидуальные беседы и инструктажи.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники МВД приняли участие в донорской акции.

Источник: 13.mchs.gov.ru