Жителю Мордовии, совершившему несколько преступлений, назначили принудительные меры медицинского характера

В Мордовии суд назначил принудительные меры медицинского характера в отношении местного жителя, который устроил стрельбу в храме, напал на полицейского и угрожал оружием двум женщинам.

В ночь на 10 декабря прошлого года 33-летний гражданин, имея при себе охотничье ружье, проник в помещение храма, расположенного на территории села Мордовские Парки Краснослободского района, и произвел несколько выстрелов. Родственники и полицейские попытались пресечь действия мужчины. В ответ на это гражданин через оконный проем выбрался из храма и попытался скрыться. Мужчина несколько раз ударил преследовавшего его полицейского украденным церковным инвентарем. В итоге преступник был задержан.

Выяснилось, что за несколько часов до проникновения в храм мужчина угрожал охотничьим ружьем двум женщинам.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что гражданин страдает психическим расстройством, по причине чего он не может осознавать свои действия.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и применил в его отношении принудительные меры медицинского характера.

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Источник: mordovia.sledcom.ru